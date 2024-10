Cantora mostra glúteos em palestra na UFMA: 'Minha pedagogia liberta'

Público que estava presente grita e aplaude a performance da cantora. O vídeo da apresentação circulou pelas redes sociais. Alguns internautas repudiaram a palestra em uma universidade pública e pediram, inclusive, a prisão da artista.

Ao UOL, a cantora rebateu: "Não fico surpresa [com esse tipo de comentário] não. Inclusive já aconteceu essa repercussão outras vezes ano passado", disse ela, ao relembrar de polêmica parecida ocorrida na UFBA (Universidade Federal da Bahia) e na Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia).

Tertuliana Lustosa também é escritora, formada em História da Arte e propõe uma metodologia pedagógica diferenciada. "Educando com o c*: traveco-terrorismo e descolonialidade de gênero na arte" busca pensar implicações do prazer e do corpo enquanto potências pedagógicas e artísticas leva "implicações do prazer e do corpo enquanto potências pedagógicas e artísticas".

Existe muito preconceito, pois a minha pedagogia liberta e traz a linguagem do paredão e do pagode baiano que é marginalizado, criminalizado e subjugado . Tertuliana Lustosa, em contato com o UOL.

A reportagem tenta contato com a Universidade Federal do Maranhão. Se houver retorno, o texto será atualizado.