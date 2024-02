Macron é recebido com vaias e confusão em feira de agricultura em Paris

Depois de mais de quatro horas de atraso e entre vaias, insultos e brigas, o presidente da França, Emmanuel Macron, inaugurou neste sábado (24) o Salão da Agricultura em Paris, um evento crucial para um setor descontente que protagonizou grandes manifestações em janeiro.

O Salão da Agricultura, um evento anual ao qual os presidentes franceses comparecem com regularidade, acontece na capital do país até 3 de março em um momento de tensão, depois que os agricultores bloquearam várias rodovias do país no final de março.

A chegada de Macron ao evento, às 8h00 locais, coincidiu com cenas de violência e confusão, com dezenas de manifestantes tentando forçar as grades para entrar no local antes do horário abertura, o que provocou confrontos com as forças de segurança.