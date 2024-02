Bolsonaro põe popularidade à prova em ato contra suspeitas golpistas

Será "uma manifestação pacífica para defender nosso Estado democrático de direito e nossa liberdade", afirmou o ex-presidente em vídeos publicados nas redes sociais para mobilizar seus apoiadores.

Ele disse que pretende se defender de "todas as acusações" que enfrenta, incluindo as suspeitas de ter participado de um plano de golpe de Estado para se manter no poder, após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva em outubro de 2022.

Entre a multidão reunida na capital paulista estava Wilson Aseka, que viajou 700 quilômetros de Minas Gerais para participar do ato.

"Bolsonaro é uma pessoa honesta, com certeza ele é vitima de uma perseguição", disse à AFP o construtor de 63 anos com uma bandeira do Brasil presa ao pescoço.

"É importante apoiá-lo porque ele representa Deus, pátria e família", acrescentou, repetindo o lema do ex-presidente.

Em 8 de fevereiro, a Polícia Federal lançou a operação Tempus Veritatis (a hora da verdade, em latim), contra Bolsonaro e vários de seus aliados próximos, incluindo alguns de seus ex-ministros. Houve apreensões, detenções e o ex-presidente foi proibido de deixar o país.