Inter de Milão goleia Lecce (4-0) e fica mais perto do 'Scudetto'

Liderada por Lautaro Martínez, autor de dois gols, a Inter de Milão goleou o Lecce (4-0) fora de casa e se manteve firme no topo da classificação da Serie A, com nove pontos a mais que a Juventus e um jogo que os 'bianconeri'.

O artilheiro argentino abriu o placar ainda no primeiro tempo (15') e marcou o terceiro pouco no início da segunda etapa (56'). Com esta dobradinha, 'El Toro' chega aos 22 gols e segue no topo da artilharia do campeonato italiano. Lautaro também acumula 100 gols na Serie A em cinco temporadas e meia com a camisa da Inter.

Davide Frattesi (54') e o holandês Stefan de Vrij (67') completaram a goleada da Inter que, com uma equipe muito diferente daquela que venceu o Atlético de Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões (1-0), mostrou que tem elenco suficiente bom para lutar em todas as frentes.