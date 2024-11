Justiça manda penhorar cobertura de R$ 9 mi omitida em declaração de Collor

O UOL apurou que Collor adquiriu o imóvel em 2006 direto da construtora, mas nunca efetuou o registro em cartório —apenas tinha contrato de compra e venda. Em 2023, a Receita Federal fez uma averbação em cartório e pôs o nome.

Segundo um advogado especialista consultado pela coluna, esse tipo de ação ocorre com quem tem dívida com a União. "Quando se tem um devedor, a Receita faz uma investigação nos sistemas todos, com dossiê e tudo; e quando encontram situações assim, eles fazem o registro no cartório como medida cautelar", diz.

Procurada, a defesa de Collor não se manifestou sobre a penhora do apartamento, mas o advogado Mário Humberto Lobo afirmou que "as declarações de IRPF" do ex-presidente "estão em conformidade com as legislações cível e tributária vigentes".

Averbação feita pela Receita de cobertura de Collor Imagem: Reprodução

Caso não é único

A cobertura não é o primeiro bem penhorado de Collor. Em outubro, a coluna revelou que a chácara que ele tem em Campos do Jordão (SP) também foi penhorada por ordem do juiz Sérgio Roberto de Mello Queiroz, da 5ª Vara do Trabalho de Maceió. O imóvel está avaliado em R$ 10,5 milhões.