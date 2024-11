Legado de Angela Merkel é criticado em meio à publicação de suas memórias

"Mais tarde, ele me disse: 'Você não será chanceler para sempre. E então eles se tornarão membros da Otan. E eu quero evitar isso'", escreveu ela nos trechos publicados na quarta-feira pelo semanário alemão Die Zeit.

O livro de memórias de Merkel, intitulado "Freedom: Memórias 1954-2021", será publicado em mais de 30 países em 26 de novembro. Ela lançará o livro nos Estados Unidos uma semana depois, em um evento em Washington com o ex-presidente Barack Obama, com quem forjou um relacionamento político próximo.

O sucessor de Obama, Trump, que no início deste mês ganhou um novo mandato, é um dos homens que a primeira líder feminina da Alemanha tem como alvo no livro.

Merkel procurou o conselho do papa para lidar com Trump quando ele foi eleito presidente dos EUA pela primeira vez, na esperança de encontrar maneiras de convencer um homem que ela via como tendo a mentalidade de vencedor ou perdedor de um promotor imobiliário a não abandonar os acordos climáticos de Paris, escreve ela.

"Ele via tudo sob a perspectiva do promotor imobiliário que era antes de entrar na política", escreveu ela. "Cada parcela de terra só poderia ser vendida uma vez e, se ele não conseguisse, outra pessoa conseguiria. Era assim que ele via o mundo."

O papa Francisco, quando Merkel lhe pediu, em termos gerais, conselhos sobre como lidar com pessoas "com visões fundamentalmente diferentes", imediatamente entendeu que ela estava se referindo a Trump e seu desejo de abandonar os acordos climáticos, escreveu ela.