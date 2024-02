Taiwan comemora o fim do Ano Novo lunar lançando fogos de artifício para divindade

"O mestre Han Dan desceu do céu e disse ao povo: 'Vocês devem bombardear a peste com fogos de artifício'", continua. "Os fogos de artifício também aqueceram o mestre Han Dan, que temia o frio", acrescenta.

Desde então, o mestre Han Dan é uma divindade da boa sorte e as pequenas explosões são consideradas auspiciosas.

"Quanto mais fogos de artifício lançarmos, mais prósperos seremos", diz Chen.

A celebração geralmente ocorre no 15º dia do Ano Novo Lunar e este ano ocorreu no sábado, com centenas de espectadores observando o evento.

Cobrindo os ouvidos para se protegerem das fortes explosões, tentaram gravar a cena com seus smartphones.

Ao lado deles, algumas pessoas vestidas de amarelo com chapéus, luvas e máscaras de proteção acenderam os fogos de artifício e os lançaram contra a procissão.