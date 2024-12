Sporting de Lisboa demite sucessor de Amorim e contrata Rui Borges

O Sporting de Lisboa anunciou nesta quinta-feira (26) a contratação do técnico Rui Borges, até agora no Vitória de Guimarães, para substituir João Pereira, que assumiu o comando do time após a contratação de Ruben Amorim pelo Machester United.

Borges, de 43 anos, assinou contrato até junho de 2026, com a possibilidade de uma temporada adicional, anunciou o clube de Lisboa em um comunicado, que também informa o pagamento de 4,1 milhões de euros (26 milhões de reais) ao Vitória pela liberação do técnico.

Borges, que estava em sexto lugar na liga portuguesa com o Vitória de Guimarães, está apenas em sua segunda temporada na primeira divisão lusitana. Ele terminou em sexto lugar no comando do Moreirense na temporada 2023-2024, logo atrás do Guimarães, clube que passou a treinar no meio do ano.