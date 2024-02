Trem de carga anda 70 km sem maquinista na Índia

A empresa que administra as ferrovias da Índia anunciou nesta segunda-feira (26) que abriu uma investigação depois que um trem de carga percorreu um trecho de 70 quilômetros sem maquinista.

"Nós ordenamos um inquérito", declarou Deepak Kumar, porta-voz da Northern Railways, um dia após o incidente, que não provocou vítimas.

No domingo, quase 50 vagões, carregados com cascalho, viajaram sem maquinista a 100 km/h entre o estado de Jammu e Caxemira (norte) e Punjab, também no norte do país. O trem foi parado por blocos de madeira colocados nos trilhos.