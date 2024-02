Promotores pedem ordem de silêncio para Trump em 1º julgamento penal

Em um deles, segundo documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira, o ex-presidente recorreu da multa de US$ 355 milhões (R$ 1,77 bilhão) que um tribunal de Nova York lhe impôs após constatar que ele manipulou valores de suas propriedades para obter de forma fraudulenta melhores condições de crédito.

Trump - cuja indicação como candidato à presidência pelo Partido Republicano para as eleições de novembro está quase garantida - havia prometido apelar da decisão do juiz Arthur Engoron.

"O presidente Donald J. Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump, Allen Weisselberg... pela presente apelam ante a Divisão de Apelações", diz o texto apresentado, no qual também constam os dois filhos do político republicano.

A apelação significa que o caso, e o importante risco financeiro que ele representa para o magnata, seguirão sobre a mesa quando a campanha presidencial começar e, possivelmente, até depois da votação de novembro.

Em sua resolução, Engoron também proíbe o ex-mandatário por três anos, e sus filhos Donald Jr. e Eric por dois, de dirigir empresas na cidade de Nova York.

Incluindo os juros prévios ao julgamento, de 9%, Trump estaria obrigado a pagar a soma de quase US$ 454,157 milhões (R$ 2,26 bilhões na cotação atual), de acordo com o texto do recurso apresentado na Suprema Corte de Nova York. Os juros continuam correndo enquanto a totalidade da multa não for paga.