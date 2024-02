Abusos militares, a outra face da guerra contra o narcotráfico no Equador

"Temos visto gente agredida, humilhada por desrespeitar o toque de recolher", afirma.

O panorama é similar nos presídios sob controle militar.

Durante uma audiência apoiada pelo CDH para que 18 reclusos tenham acesso a atendimento médico, alguns relataram supostas torturas, inclusive com choques elétricos.

"Fizeram com que abrisse as pernas e me deram (uma pancada) nos testículos, me bateram com um cabo nas costas", contou um preso.

Um juiz informou que houve violações aos direitos humanos e determinou que fossem punidas.

A AFP pediu entrevistas ao ministério da Defesa e às Forças Armadas, mas as duas instâncias recusaram os pedidos.