EUA volta a sancionar grupo guatemalteco Los Pochos por tráfico de cocaína

Los Pochos, "apoiando-se em uma rede de funcionários corruptos, continuou facilitando o fluxo de drogas ilícitas da Guatemala para o México e os Estados Unidos", afirma Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, citado na nota.

Segundo Washington, a organização fornece "toneladas de cocaína" aos líderes do cartel de Sinaloa, que a transportam para os Estados Unidos.

"Depende de funcionários públicos corruptos, incluindo policiais e militares, promotores e outras autoridades guatemaltecas", acrescenta.

O líder do grupo Erik Súñiga, ex-prefeito de Ayutla, no município guatemalteco de San Marcos, na fronteira com o México, morreu na prisão em 2020, nos Estados Unidos, mas "Los Pochos continua ativo" sob as ordens de alguns de seus familiares, segundo o Departamento do Tesouro.

Washington sancionou três líderes: Juan José Morales Cifuentes, sua esposa, Isel Aneli Súñiga Morfin, e Erick Manuel Ochoa Villagrán.

"Os traficantes mexicanos pagam impostos a Morales Cifuentes para armazenar os seus narcóticos nas cidades fronteiriças da Guatemala de Tecún Umán e San Marcos", acusou Washington.