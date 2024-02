Texas enfrenta o maior incêndio florestal de sua história

Trata-se do maior incêndio florestal registrado na história do Texas, superando o East Amarillo Complex, que em março de 2006 consumiu 371.000 hectares, de acordo com números oficiais.

Outro incêndio no Panhandle nesta quinta, o 687 Reamer, de 800 hectares, se estendeu para a área de Smokehouse Creek.

O Serviço Florestal do Texas esperava ter mais sorte no combate às chamas nesta quinta-feira.

"O clima será mais fresco em todo o Panhandle do Texas (...) A atividade dos incêndios hoje não será tão resistente aos esforços de extinção em comparação com segunda e terça-feira", disse na rede social X.

Outros 18 incêndios, no norte, nordeste e leste do Texas, estavam contidos (queimando, mas sem avançar), totalizando 23. Uma dezena já estava sob controle e foi retirada da lista. O último relatório do Serviço Florestal informava um total de 509.500 hectares devastados.

Apesar das evacuações preventivas em várias localidades, na cidade de Stinnett, próxima ao maior incêndio, foi encontrado o corpo de uma mulher de 83 anos, informou na quarta-feira à ABC Deidra Thomas, porta-voz do Gerenciamento de Emergências do condado de Hutchinson, ao qual pertencem cidades afetadas como Stinnett, Borger e Fritch.