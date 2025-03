MPF recomenda processos criminais em 361 municípios por emendas Pix

O caso com o valor mais expressivo é no município de Tucano (BA), onde a prefeitura recebeu R$ 11,7 milhões, mas não explicou para onde iria esse dinheiro. A indicação partiu do deputado Ricardo Maia (MDB-BA). O prefeito é seu filho de 25 anos, Ricardo Maia Chaves de Souza Filho.

Procurado pelo UOL, Maia disse que o município prestou contas à CGU (Controladoria-Geral da União) sobre como usou a emenda.

Cinco municípios que receberam R$ 6,2 milhões em emendas Pix do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento de 2025, também não prestaram contas.

Procurado, Coronel disse ao UOL que irá procurar os prefeitos em questão para orientar sobre a necessidade de apresentar os planos de trabalho.

As emendas Pix são transferências especiais da União direto para o caixa de municípios e estados, que eles podiam, antes, usar como bem entendessem.

A situação mudou após uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), no segundo semestre do ano passado, que tornou obrigatório que o Executivo aprove um plano de trabalho para o uso do dinheiro.