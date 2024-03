Comida ou remédios? Na Argentina de Milei os medicamentos são um luxo

"Assim, por exemplo, quem toma remédio todo dia para hipertensão, compra um pacote de 10 comprimidos e acredita que o tomando de forma espaçada estará a salvo. A realidade é que isso não funciona. Mais cedo ou mais tarde sua saúde vai se agravar e acabará tendo um gasto maior, inclusive para o sistema de saúde", advertiu.

- 'Não tenho dinheiro' -

Os mais afetados são aposentados e trabalhadores informais, que representam cerca de 40% do mercado de trabalho.

Para os primeiros, cujos rendimentos caíram em fevereiro 32,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado, o sistema estatal fornece certos medicamentos de graça e cobre entre 50% e 80% dos custos de outros.

Apesar disso, Graciela Fuentes, de 73 anos e aposentada gastronômica, tem dificuldades para tratar sua artrite.

"Tomo cinco remédios, dois me dão de graça, gasto 85.000 pesos por mês [cerca de R$ 500], quase um terço da minha aposentadoria. Não tenho dinheiro", diz com ironia, parafraseando Milei quando este justifica o ajuste feroz dos gastos públicos, entre os quais as aposentadorias e pensões, que foram os que mais caíram em janeiro, 33%, segundo um relatório do Instituto Argentino de Análise Fiscal (Iaraf).