Mais quatro crianças morrem por desnutrição em Gaza, segundo o Hamas

Mais quatro crianças morreram de "desnutrição e desidratação" na Faixa de Gaza, palco de uma guerra entre o Exército israelense e o Hamas, anunciou nesta sexta-feira (1º) o Ministério da Saúde do movimento islamista palestino, que governa o enclave.

As mortes foram registradas no hospital Kamal Adwan, no norte da Faixa, conforme indica um comunicado do porta-voz do ministério, Ashraf al Qudra, no qual especificou que, desde o início do conflito, dez menores morreram de "desnutrição e desidratação".

Anteriormente, um porta-voz do Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários (OCHA) havia dito à imprensa que "se algo não mudar, a fome será quase inevitável" em Gaza.