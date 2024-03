Moda da Hermès desafía todos os elementos

Com chuva nas ruas de Paris e dentro do desfile, a Hermès apresentou neste sábado uma coleção pensada para uma mulher disposta a desafiar o mau tempo e se vestir com elegância.

"Entre a moto e o cavalo": assim definiu para a AFP o desfile a estilista das coleções femininas da Hermès, Nadège Vanhee.

A marca montou uma longa passarela, sobre a qual caía uma cortina de água incessante, como em um dia parisiense de outono ou inverno.