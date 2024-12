Ex-funcionário nega ter criado rede de prostituição no Congresso peruano

Um ex-funcionário do Congresso peruano, suspeito de ter montado uma rede de prostituição dentro do Legislativo, segundo uma denúncia jornalística, rejeitou, nesta quinta-feira (26), as acusações contra ele, durante um interrogatório de parlamentares.

O ex-chefe do Escritório Legal e Constitucional do Congresso, Jorge Torres, se defendeu das acusações perante a comissão de fiscalização do Parlamento, que abriu uma investigação sobre o escândalo, além da iniciada pela Procuradoria.

"Em relação ao tema de uma possível rede de prostituição no Congresso da República, repudio totalmente", disse Torres na sessão transmitida pela emissora do Congresso.