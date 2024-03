Navios de guerra chineses e russos participam de exercícios militares com o Irã

Navios de guerra chineses e russos chegaram às águas territoriais iranianas para participar de exercícios militares com a República Islâmica, informou a agência de notícias estatal do Irã nesta terça-feira (12).

As manobras navais ocorrem em um contexto regional explosivo com a guerra em Gaza e os ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no mar Vermelho.

"As unidades navais da China e da Rússia chegaram às águas territoriais do nosso país para participar de exercícios marítimos combinados", informou a agência oficial iraniana Irna.