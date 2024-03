O 'golaço' de Vinícius Jr. para incentivar a educação no Brasil

O avatar inspirado em Vinícius Júnior aponta para o céu para comemorar os "golaços" marcados por Ana Clara e Yuri, estudantes do Ensino Fundamental de uma escola pública em São Gonçalo, cidade natal do atacante brasileiro do Real Madrid.

As duas crianças acertaram uma pergunta no aplicativo do Instituto Vini Jr., criado pelo jogador para melhorar o aprendizado na rede pública de educação no Brasil através do futebol e da tecnologia.

O trabalho do astro da Seleção Brasileira, também voltado para o combate ao racismo ? que ele sentiu na própria pele ?, foi reconhecido internacionalmente, inclusive pela Unesco.