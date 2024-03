RB Leipzig goleia na visita ao Colônia (5-1) e entra na 'zona da Champions'

O RB Leipzig venceu o Colônia fora de casa com um contundente 5 a 1 e subiu provisoriamente ao quarto lugar, dentro da zona da Liga dos Campeões, nesta sexta-feira (15), na abertura da 26ª rodada da Bundesliga.

Com 49 pontos, o Leipzig passa do quinto para o quarto lugar e ultrapassa o Borussia Dortmund (47 pontos), que recebe o Eintracht Frankfurt (6º, 40) no domingo.

O holandês Xavi Simons colocou o Leipzig na frente aos 15 minutos e o Colônia empatou logo depois (18'), com um gol do armênio Sargis Adamyan. No segundo tempo, os visitantes desequilibraram com uma dobradinha do belga Loïs Openda (63' e 67') e gols do maliano Amadou Haidara (70') e do dinamarquês Youssuf Poulsen (82').