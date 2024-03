Rodrigo Muniz brilha, e Fulham atropela Tottenham no Campeonato Inglês

O atacante brasileiro Rodrigo Muniz brilhou e marcou dois gols na vitória do Fulham sobre o Tottenham por 3 a 0 neste sábado (16), pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Muniz abriu o placar pouco antes do intervalo (42') e o sérvio Sasa Lukic ampliou no início do segundo tempo (49'), antes de o ex-atacante do Flamengo marcar o terceiro do Fulham (61'), que poderia ter saído com uma vitória mais elástica se o gol do português Palinha não fosse anulado com o auxílio do VAR (64').

A derrota manteve o Tottenham a quinta posição com 53 pontos, seis à frente do Manchester United, que não entra em campo pela Premier League neste fim de semana porque enfrenta o Liverpool no domingo pelas quartas de final da Copa da Inglatera.