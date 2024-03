Al Hol, principal campo de famílias de jihadistas na Síria

O campo de Al Hol é o maior dos dois instalados no nordeste da Síria para receber as famílias dos combatentes do Estado Islâmico (EI).

Al Hol abriga mais de 43.000 pessoas, incluindo 21.500 crianças, segundo os dados mais recentes.

O campo de mais de 320 hectares tem prisioneiros de 47 países, incluindo França, Suécia, Países Baixos, Rússia, Turquia e Tunísia.