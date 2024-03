Acusada de 'desestabilização', opositora sofre ofensiva judicial na Venezuela

"Vente Venezuela não é uma organização terrorista [...]. Nossa rota é eleitoral, queremos uma transição pacífica", disse à AFP Orlando Moreno, coordenador do comitê de direitos humanos desse grupo.

- 'Socorro!' -

Líderes políticos divulgaram nas redes sociais um vídeo da prisão de Hernández. "Socorro, por favor!", é possível ouvi-la gritar enquanto tenta resistir aos agentes policiais que a obrigam a entrar em uma viatura.

"Condenamos as detenções arbitrárias e as ordens de prisão" contra opositores, publicou no X o chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina, Brian Nichols, pedindo sua libertação "imediata".

"Os crescentes ataques de Maduro contra a sociedade civil e os atores políticos são totalmente inconsistentes com os compromissos do Acordo de Barbados", sublinhou.

O chanceler venezuelano, Yván Gil, rejeitou a condenação e acusou Nichols de ser "cúmplice e defensor" de "extremistas violentos". "Evite sujar-se mais!", pediu.