Avião privado de rapper Diddy pousa em Antígua

As luxuosas mansões de Combs em Los Angeles e Miami foram vasculhadas em operações maciças do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI) na segunda-feira, ao mesmo tempo em que o rapper foi interceptado por agentes federais em um aeroporto da Flórida, de acordo com fontes.

O HSI confirmou à AFP a execução das buscas por meio de um comunicado, mas não detalhou o motivo da investigação.

Combs é alvo de várias ações na esfera civil que o caracterizam como um predador sexual violento, que usava álcool e drogas para submeter suas vítimas.

No ano passado, sua ex-namorada Casandra Ventura, que sua gravadora Bad Boy contratou com o nome artístico Cassie, o acusou de forçá-la a ter relações sexuais com vários homens durante anos em diferentes cidades americanas, algo que nos Estados Unidos pode ser considerado tráfico sexual.

O HSI tem entre suas responsabilidades investigar o tráfico de pessoas, entre outros crimes federais. O departamento não tem comentado as buscas.

Na segunda-feira, imagens aéreas da mídia americana mostraram o enorme desdobramento com dezenas de agentes fortemente armados invadindo as suntuosas mansões de Hollywood e da Flórida.