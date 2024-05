'Içaram minha vó, cadeira ficou': o drama de pessoas com deficiência no RS

Tainá Camargo de Freitas, 22, passou momentos de muita dificuldade com sua família, em Canoas (RS), durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Com ela, estava a avó de 88 anos, que faz uso de cadeira de rodas.

"Minha avó é cadeirante há dois anos, desde que quebrou o fêmur. Quando a água começou a subir, a colocamos no segundo andar da casa. Não achávamos que a situação ia ser tão absurda", contou em entrevista ao UOL.

Moradora do bairro Mathias Velho, um dos grandes afetados da cidade, a situação da família foi só piorando com o passar dos dias.