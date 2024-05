Motorista do Porsche é fichado no sistema prisional e fica em ala 'segura'

Se dependesse da defesa do motorista do Porsche, ele ficaria detido na Penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba. O presídio é destinado para quem têm curso superior, agentes e ex-agentes públicos e também, para autores de crimes de muita repercussão.

A foto de Sastre Filho indica que ele não teve os cabelos cortados, uma medida que é de praxe quando o preso dá entrada na unidade prisional. No documento, consta que Sastre Filho tem curso superior incompleto, é heterossexual, espírita e comerciante.

Outro lado: a coluna ligou para o escritório da defesa de Sastre Filho e aguarda um posicionamento.

1,3 milhão passou por presídios

O número de matrícula de Sastre Filho mostra que mais de 1,3 milhão de pessoas já passou pelos presídios paulistas nos últimos 30 anos. Presos antigos, considerados perigosos e ligados ao crime organizado têm matrícula na casa dos 40 mil.