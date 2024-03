Israel está novamente disposto a falar de Rafah com EUA

A resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas exige "cessar-fogo imediato" em Gaza.

Os Estados Unidos, principais aliados de Israel, são contrários a qualquer ofensiva terrestre de grande escala contra Rafah, onde mais de um milhão de civis palestinos se refugiaram.

O presidente americano, Joe Biden, pediu pessoalmente ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que envie uma delegação aos Estados Unidos para discutir possíveis "alternativas".

A guerra em Gaza começou com um ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.160 mortos, a maioria civis, de acordo com um balanço feito pela AFP com base em informações oficiais israelenses.

Em resposta, Israel realiza uma ofensiva militar que já deixou pelo menos 32.490 mortos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que controla o território.

dk/sms/erl/mel/rpr/mvv