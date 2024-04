Musk, até agora, ficou só na bravata quanto às ameaças de ignorar a Justiça

"Ah, mas e a investigacão da Polícia Federal que mostrou que contas suspensas usaram links para permitir o redirecionamento a outros usuários da plataforma que não contavam com restrições de uso e, de lá, fazer transmissões?" É uma brecha que foi fechada após o caso ter vindo a público, segundo a própria empresa correu para explicar.

É meio patético o bolsonarismo usar o caso para "comprovar" que Musk cumpriu a promessa dessa forma. Porque isso não passa, nem perto, de "levantar todas as restrições" trazidas por decisões judiciais. As contas continuam bloqueadas.

Ele pode, no limite, mover o escritório do X para o México ou retirar a plataforma como um todo do Brasil? Pode, claro, trata-se do imprevisível Musk. Mas, até agora, não fez isso.

Mais do que um expoente da extrema direita ou um trumpista inveterado, ele é um oportunista. Teme que a expansão das medidas de regulação de plataformas ao redor do mundo limite a lucratividade do seu negócio e o poder que tem nas mãos como dono do X.

Sabe que as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral podem inspirar ações em outros países, bem como iniciativas na Europa inspiraram o Brasil. Com isso, tenta emparedar Estados para evitar um efeito contágio. Não à toa, logo após atacar o Brasil, foi fustigar o governo da Austrália, que exigiu a retirada de um vídeo de um ataque de ódio.

Vale continuar observando seus próximos passos, inclusive o que fará quanto ao escritório brasileiro. Mas sempre dando às suas ações o tamanho que elas de fato têm para evitar que sejam encaradas com o tamanho que ele deseja.