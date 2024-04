Coreia do Norte acusa EUA de politizar questões de direitos humanos

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte acusou os Estados Unidos neste sábado de politizar os direitos humanos no país do leste asiático, denunciando o que chamou de provocação política e conspiração.

Pyongyang fará escolhas severas e decisivas para proteger sua soberania e segurança em resposta ao fato de Washington usar os direitos humanos como uma ferramenta para invasão e comportamento hostil e anti-Coreia do Norte, disse porta-voz do Ministério das Relações Exteriores à mídia estatal KCNA.

O porta-voz citou uma enviada especial para os direitos humanos no governo do presidente Joe Biden. A enviada para questões de direitos humanos da Coreia do Norte, Julie Turner, visitou Seul e Tóquio em fevereiro para discutir a Coreia do Norte.