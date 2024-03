Djokovic nega saber quem será seu próximo treinador

Djokovic treinava com Ivanisevic, campeão de Wimbledon em 2001, desde 2018. De lá para cá, venceu 12 dos seus 24 títulos de Grand Slam.

No entanto, 'Djoko' não está correspondendo às expectativas neste início de 2024, começando com a derrota nas semifinais do Aberto da Austrália para o italiano Jannik Sinner, posteriormente campeão.

Depois, o sérvio caiu na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells para outro italiano, Luca Nardi, e anunciou que não disputaria o torneio de Miami.

Djokovic deve reaparecer no Masters 1000 de Monte Carlo (7 a 14 de abril), visando a preparação para o torneio de Roland Garros (26 de maio a 9 de junho).

