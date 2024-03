Lille vence Lens e sobe para 3º no Campeonato Francês

O Lille venceu o Lens por 2 a 1 nesta sexta-feira (29), no jogo que abriu a 27ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela.

Com 46 pontos, o Lille ultrapassa no saldo de gols o Monaco (4º), que no sábado vai enfrentar o Metz (17º). Além disso, o time fica a um ponto do vice-líder Brest, que no domingo visita o Lorient (15º).

O protagonista da partida desta sexta-feira foi o atacante Edon Zhegrova, que marcou os dois gols do Lille (9' e 60'). O Lens descontou com Elye Wahi (78'), mas não evitou a derrota e agora segue na sexta posição.