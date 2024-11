Cid implica Braga Netto em tentativa de golpe e tem delação mantida

A segunda prisão ocorreu em março deste ano, também depois de um depoimento ao STF. Moraes ordenou a prisão por crime de obstrução de Justiça após a revista Veja divulgar áudios em que o militar criticava o ministro e afirmava que os investigadores estarvam com uma "narrativa pronta" sobre os fatos que ele deveria relatar. Cid chegou a desmaiar ao saber que voltaria à prisão.

Cid disse à PF desconhecer plano de assassinatos. Mensagens apagadas pelo tenente-coronel e depois recuperadas pela investigação expõem participação dele no monitoramento dos passos do ministro do STF. Ele afirmou no depoimento, porém, que o objetivo era descobrir se Moraes estava mantendo encontros com adversários políticos de Bolsonaro, o que reforçaria as teorias de conspiração para derrotar o então presidente nas urnas.

PF encontrou documentos e rastreou iniciativas de militares que indicam plano de mortes e de golpe de Estado. Militares das forças especiais, um grupo de elite do Exército, chegaram a adquirir chips de celular em nomes de terceiros, viajaram para Brasília e foram até as proximidades na residência do ministro, tudo isso enquanto se comunicavam por meio de codinomes.