Dois dos crimes atribuídos a Bolsonaro estão em lei que ele mesmo sancionou

Jair Bolsonaro (PL) foi indiciado nesta quinta-feira (21) por três crimes —dois deles estão previstos em uma lei que ele mesmo sancionou quando ainda era presidente, em setembro de 2021.

O que aconteceu

A norma aprovada no Congresso e sancionada por Bolsonaro em 2021 incluiu no Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foram incluídos na norma os delitos de "abolição violenta do Estado Democrático de Direito" e "golpe de estado", pelos quais ele foi indiciado agora.

Abolição do Estado Democrático de Direito é caracterizada pela tentativa de impedir ou restringir o exercício dos Poderes constitucionais com emprego de violência ou grave ameaça, segundo o Código Penal. Ele pode dar entre 4 e 8 anos de prisão.