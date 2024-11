Presidente do PSG confia na renovação de Luis Enrique

O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, tem "confiança" na renovação do técnico Luis Enrique, cuja negociação estaria muito avançada, assim como a do conselheiro esportivo Luís Campos.

"Nada vai mudar. Já disse isso, temos muita confiança no nosso treinador. Ele está fazendo um bom trabalho com Luís Campos" declarou Al-Khelaïfi à rádio RMC nesta quinta-feira (21).

A renovação do contrato de Luis Enrique até 2027 ainda não foi oficializada, mas está próxima, segundo uma fonte do PSG.