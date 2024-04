Maduro chama de 'circo' preocupação estrangeira com eleições na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou nesta segunda-feira (1º) de "circo" a preocupação expressa por vários governos após a exclusão de Corina Yoris, apoiada pelo maior bloco opositor do país, das eleições de 28 de julho, onde ele buscará um terceiro mandato.

"Começou o circo, começou a campanha, há nervosismo em Washington, há nervosismo nos sobrenomes da oligarquia, há nervosismo na direita regional, deixem de ser nervosos", disse o presidente durante um de seus programas semanais de televisão.

"A Venezuela tem o sistema eleitoral mais confiável, transparente e auditado do mundo, e o que vai acontecer está marcado entre o céu e a terra, parem com as campanhas", acrescentou Maduro, acusando os Estados Unidos de incentivarem uma "campanha" contra o sistema eleitoral.