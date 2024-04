Wall Street fecha com tendências mistas em meio a preocupações por inflação

O resultado foi melhor do que o esperado pelos mercados. Graças a um aumento nos pedidos e na produção, o índice que mede a evolução desse setor ficou em 50,3% em março, em comparação com 47,8% em fevereiro.

Qualquer número acima de 50% indica expansão da atividade, portanto, o do mês passado representa uma recuperação do setor.

Embora os dados sejam uma boa notícia para a economia, também refletem um índice de preços pagos em forte aumento, o que impulsionou as taxas dos títulos do Tesouro devido às perspectivas de inflação.

O índice de preços disparou 3,3% em relação a fevereiro, o que preocupa os operadores de que o Federal Reserve (Fed, banco central) possa adiar ainda mais os cortes nas taxas e manter por mais tempo sua política monetária restritiva para conter a inflação.

Esse índice "não para de aumentar desde o início do ano", lamentou Jack Ablin, da Cresset. "É um dos sinais de que a inflação persiste", acrescentou.

Assim, os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos subiram para 4,32% frente a 4,20% no fechamento anterior. Trata-se do nível mais alto em duas semanas. As taxas a dois anos subiram para 4,71% contra 4,62%.