Oficiais de segurança morrem em 'ataques terroristas' no Irã

Pelo menos três agentes de segurança morreram em "ataques terroristas" no sul do Irã, incluindo um subdelegado, informou nesta quinta-feira (4, noite de quarta em Brasília) a imprensa estatal do país persa.

"Três oficiais de segurança foram martirizados em ataques terroristas noturnos contra delegacias das cidades de Rask e Chabahar", na província de Sistão-Baluchistão, disse à televisão estatal o vice-governador provincial Alireza Mahamati.

"Em um dos ataques, contra a delegacia número 11 da cidade de Chabahar, foi martirizado o subdelegado, Abbas Mir", indicou a televisão pública IRIB.