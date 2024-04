Palmeiras empata fora com San Lorenzo (1-1) em sua estreia na Libertadores

Isso porque o Palmeiras, que não encontrou a chave para chegar ao empate, cobrou uma falta a quase dez minutos do fim, e Joaquín Piquerez, com um chute perfeito de pé esquerdo perfeito, mandou para as redes, longe das mãos de Altamirano.

Em um duelo eletrizante, os visitantes quase venceram com um chute de Flaco López no ângulo, que Altamirano tirou com um tapa. E na última jogada da noite, Lomba se esticou para defender no canto um chute de pé direito de Braida.

O San Lorenzo lamentou o empate numa partida em que poderia ter vencido um poderoso adversário, e apesar de ter disputado uma de suas melhores partidas no ano, teve que se contentar com um ponto contra um time misto do Palmeiras.

As atenções do Verdão se voltam agora para a final do Paulistão contra o Santos, no domingo, em que vai lutar pelo tricampeonato.

