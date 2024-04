Candidatura do sobrinho de Kennedy mobiliza democratas nos EUA

Em 1992, o empresário Ross Perot obteve 19% dos votos, possivelmente custando a reeleição do republicano George Bush Sr. contra Bill Clinton.

As visões conspiratórias de Kennedy e sua oposição à ajuda à Ucrânia o tornaram um dos favoritos do movimento Trumpista "Make America Great Again" (MAGA).

Mas o magnata descartou a ideia de que Kennedy poderia ser outro Perot.

"Ele é o oponente político corrupto de Joe Biden, não meu. Adoro que ele esteja concorrendo", publicou Trump recentemente em seu aplicativo de mídia social.

- "Erro gigantesco" -

Kennedy começou sua candidatura à Casa Branca como democrata, mas desistiu da campanha primária sob pressão, segundo ele, de aliados de Biden.