México retira seus funcionários diplomáticos do Equador após ruptura de relações

O México retirou seu pessoal diplomático e fechou sua embaixada em Quito neste domingo (7) após a ruptura de relações com o Equador desencadeada pela invasão policial inédita da sede diplomática para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas.

O grupo de 18 pessoas, composto por funcionários e suas famílias, foi levado ao aeroporto acompanhado pelos embaixadores da Alemanha, Panamá, Cuba e Honduras, que garantiram que sua integridade fosse respeitada, de acordo com o governo mexicano.

"Nosso pessoal diplomático deixa tudo no Equador e volta para casa com a cabeça erguida e o nome do México em alto após a invasão de nossa embaixada", informou a chanceler do México, Alicia Bárcena, na rede social X.