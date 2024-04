Condenado em Lava Jato local: quem é ex-vice do Equador preso em embaixada

O político, de 54 anos, nasceu em uma família de classe média em Guayaquil, maior cidade do país. Ele é amigo de infância do ex-presidente Rafael Correa, com quem atuou no movimento escoteiro. Ele é formado em engenharia eletrônica e trabalhou com comunicação.

O ex-vice entrou na política pelas mãos de Correa. Ele começou a ocupar cargos no primeiro mandato do aliado, em 2007, comandou dois ministérios e chegou a ser vice do sucessor, Lenín Moreno. Com três meses de governo, porém, Glas deixou o cargo em meio às investigações por corrupção.

Glas continuava ativo nas redes sociais nas últimas semanas. Após a prisão, a conta dele no Twitter postou a frase "não se pode vencer quem nunca se rende".

Padrinho político de Glas, Correa vive sob asilo na Bélgica

A invasão do prédio, condenada pelo Brasil e outros países da América Latina, levou o México a suspender relações diplomáticas com o Equador. Ontem, o governo equatoriano afirmou que a concessão do asilo político era "ilícita" e ordenou que a embaixadora mexicana, Raquel Serur, saia do país. Ela foi declarada "persona non grata".