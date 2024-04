Habitantes de cidade russa de Orsk protestam contra gestão das inundações

Habitantes da cidade russa de Orsk, parcialmente submersa pelas águas, protestaram nesta segunda-feira (8) contra a gestão das autoridades das históricas inundações que assolam as regiões dos Urais e da Sibéria Ocidental.

O rápido degelo e as chuvas torrenciais provocaram o transbordamento dos rios Ural e Tobol, perto da fronteira russa com o Cazaquistão, e as autoridades alertaram que as águas irão subir perigosamente nas próximas 48 horas.

Dezenas de pessoas manifestaram-se em Orsk, uma cidade de 220 mil habitantes que ficou inundada no fim de semana após o rompimento de uma barragem, em rara demonstração de dissidência na Rússia.