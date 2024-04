Vírus da hepatite mata 3.500 pessoas por dia

O documento indica que 3.500 mortes são registradas diariamente por infecções de hepatite, 83% por hepatite B e 17% por hepatite C.

As estimativas atualizadas da OMS apontam que 254 milhões de pessoas tinham hepatite B em 2022 e 50 milhões tinham hepatite C.

E existem medicamentos genéricos baratos e eficazes para combater estes vírus. Porém, apenas 3% das pessoas que sofrem de hepatite B crônica receberam tratamentos antivirais em 2022, afirma o relatório da OMS.

Para a hepatite C, apenas 20% das pessoas infectadas receberam tratamento.

"Os resultados estão muito abaixo das metas globais de tratar 80% de todas as pessoas que vivem com hepatite B e C crônicas até 2030", acrescentou Doherty.

"Apesar do progresso global na prevenção das infecções por hepatite, as mortes estão aumentando, já que poucas pessoas com hepatite estão sendo diagnosticadas e tratadas", afirmou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que chamou o panorama de "preocupante".