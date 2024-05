George Santos 'ressurge' como drag: quem é o polêmico ex-deputado dos EUA

O processo foi suspenso porque as autoridades policiais brasileiras não conseguiram localizá-lo. Santos teria ido a uma pequena loja de roupas em Niterói (RJ) e gastado mais de R$ 2 mil usando um talão de cheques roubado e um nome falso.

Em setembro de 2011, um juiz aprovou a acusação e determinou que Santos respondesse ao caso, porém, em outubro, ele já estava nos EUA. O deputado negou qualquer envolvimento no caso ao The New York Post.

Outra denúncia foi feita pelo ex-assessor Derek Meyers, que disse ter sofrido assédio do ex-deputado. Ele encaminhou uma denúncia ao Comitê de Ética da Câmara e à Polícia do Capitólio.

Ele alega que estava com Santos no escritório, quando o deputado questionou se ele tinha um perfil no app de relacionamentos Grindr. Após Meyers responder que não tinha, o congressista teria tocado em sua perna e feito um convite para que fossem a um karaokê. O ex-assessor diz ter recusado a proposta, que aconteceu em 25 de janeiro de 2023.

A assessoria de Santos não quis comentar o assunto, ao ser procurada pelo New York Times. A defesa do deputado também se recusou a comentar a versão de Meyers.

Suspeita em contas de campanha

Mas a cassação do mandato de George aconteceu por outra questão: desvio de recursos de campanha. O órgão de fiscalização Campaign Legal Center, que é ligado ao governo dos Estados Unidos, apontou que o então deputado teria ocultado doadores de sua campanha ao cargo e também utilizado uma parcela dos recursos arrecadados para pagar o aluguel do imóvel onde mora.