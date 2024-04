Bogotá, capital de uma 'potência hídrica' dizimada pelo El Niño

Antes do racionamento que começa nesta quinta-feira (11) e afetará cerca de 10 milhões de pessoas, os moradores de La Calera já abriam as torneiras sem sair uma gota d'água, já que a prefeitura local ordenou desde o início do ano uma restrição de quatro horas diárias de interrupção do serviço.

"Tem coisas que a gente não pode fazer, por exemplo lavar o carro (...), meu animal de estimação, os sapatos (...)" ou mesmo lavar a casa com certa frequência, diz a designer gráfica Escobar, de 36 anos.

Outras grandes cidades da região, como Montevidéu, Cidade do México e Lima também sofreram escassez nos últimos meses em consequência do El Niño.

Seca "crítica"

A ONG Fundo Mundial para a Natureza (WWF na sigla em inglês) classifica a Colômbia como uma "potência hídrica mundial" por suas zonas úmidas, rios, lagos, lagoas e pântanos, a maioria deles nos Andes.

La Calera fica nas encostas do páramo Chingaza, cujos reservatórios fornecem 70% da água que chega a Bogotá. Mas seu nível caiu drasticamente, o que as autoridades qualificaram como o pior momento desde sua construção em 1980.