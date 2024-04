Governo da Colômbia e ELN se reúnem em Caracas para destravar processo de paz

Os representantes do ELN chegaram "para participar de uma reunião extraordinária com os delegados do governo nacional, com o propósito de ouvi-los e esclarecer o que vem a seguir".

A representação do presidente Gustavo Petro fala, por sua vez, de "uma nova rodada de diálogos". É "imperativo concentrar os trabalhos" para "avançar no processo de paz".

- 'Deslealdade' -

No último ciclo, em fevereiro em Havana, as partes concordaram em prorrogar por seis meses o cessar-fogo bilateral e marcaram um encontro para continuar o processo em Caracas.

Desde então, turbulência: o ELN quebrou a trégua com "paralisações armadas", nas quais os rebeldes ordenam que milhares de pessoas se recolham em suas casas, ou realizam o sequestro do pai do jogador do Liverpool Luis Díaz. Também há confrontos entre diferentes grupos irregulares.

Essa última investida violenta foi qualificada pelo governo de Petro como uma "deslealdade".