Sobreviventes israelenses do Holocausto recebem indenização alemã

A Alemanha anunciou nesta quinta-feira (11) que destinará US$ 27 milhões (136 milhões de reais) aos sobreviventes do Holocausto em Israel para ajudá-los a lidar com o impacto do ataque do Hamas e da guerra de Gaza.

Cada um dos 113.000 sobreviventes judeus em Israel receberá um pagamento único de 220 euros (cerca de 1215 reais), de acordo com a Claims Conference, uma organização que reivindica indenizações para os sobreviventes do Holocausto e que trabalhou com a Alemanha no plano.

"Muitos sobreviventes do Holocausto foram particularmente afetados pelos ataques do Hamas", disse uma porta-voz do Ministério das Finanças alemão, apontando para a perda de casas ou sistemas de apoio na forma de assistência.