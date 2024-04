Argentina registra 11% de inflação em março em meio a colapso da atividade econômica

O aumento dos preços desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em março na Argentina, para 11%, mas a inflação continua alta, em 287,9% ao ano, em um contexto de colapso da atividade econômica, informou o instituto de estatísticas Indec nesta sexta-feira (12).

A variação do índice de preços ao consumidor (IPC) no mês passado foi menor que os 13,2% de fevereiro e os 20,6% de janeiro, após a erupção inflacionária de 25,5% em dezembro, provocada em grande parte pela desvalorização do peso em mais de 50%.

No primeiro trimestre do ano, a Argentina acumula uma inflação de 51,6%, detalhou o Indec.