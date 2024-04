Cinco anos depois do incêndio, Notre Dame de Paris se prepara para reabrir em dezembro

Prevê-se que o orçamento total para esta fase de reconstrução permaneça "abaixo" dos estimados 550 milhões de euros (cerca de 585 milhões de dólares ou 3 bilhões de reais, na cotação atual), segundo Jost.

O incêndio na catedral desencadeou um movimento de solidariedade em todo o mundo, resultando em 846 milhões de euros em doações (901 milhões de dólares ou 4,6 bilhões de reais na mesma cotação), dos quais aproximadamente 150 milhões serão destinados à restauração de partes exteriores erodidas antes do incêndio.

A partir do outono (hemisfério norte, primavera no Brasil), a esplanada e as entradas da catedral serão desobstruídas e remodeladas, em colaboração com a Prefeitura de Paris, responsável pela reestruturação dos arredores de Notre Dame até 2028.

O reitor de Notre Dame, monsenhor Olivier Ribadeau-Dumas, estima que haverá "13 a 14 milhões" de visitantes anuais no futuro, em comparação com 12 milhões antes do incêndio.

